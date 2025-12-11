Lavoro occupazione in crescita ma mancano 5 mila lavoratori specializzati
Il mercato del lavoro italiano registra un aumento dell'occupazione sia in città che in provincia. Tuttavia, persistono criticità legate alla mancanza di circa 5 mila lavoratori specializzati, in particolare nel settore digitale, evidenziando le sfide ancora presenti per l'inserimento dei giovani e il fabbisogno di competenze specifiche.
Cresce il numero degli occupati sia in città che in provincia. Ma non è tutto oro quello che luccica: il mercato del lavoro, infatti, continua a mostrare forti criticità, soprattutto nella ricerca di profili specializzati nel digitale e nelle opportunità offerte ai giovani. A fotografare luci e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Cleantech e lavoro: le tecnologie pulite creano occupazione, mancano competenze - infobuildenergia.it/cleantech-lavo… Vai su X
Presentato oggi: il rapporto sul mercato del lavoro per il periodo da maggio a ottobre 2025 https://news.provincia.bz.it/it/news/rapporto-estivo-2025-l-occupazione-cresce-ma-le-sfide-rimangono https://lavoro.provincia.bz.it/it/rapporto-mercato-lavoro #arbe - facebook.com Vai su Facebook
Lavoro, occupazione in crescita ma mancano 5 mila lavoratori specializzati - Ma non è tutto oro quello che luccica: il mercato del lavoro, infatti, continua a mostrare forti criticità, soprattutto nella ricerca di ... Come scrive mondopalermo.it
Confartigianato Palermo, occupazione in crescita, ma mancano i lavoratori specializzati - A Palermo e in provincia cresce il numero degli occupati, ma il mercato del lavoro continua a mostrare forti criticità, soprattutto nella ricerca di ... Segnala msn.com