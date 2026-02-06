locazioni brevi e offerta turistica la cna fa chiarezza

La Cna fa chiarezza sulle modifiche alla legge di bilancio 2026 che riguardano le locazioni brevi. La legge, spiegano, cambierà molto anche nel territorio senese, dove ci sono tanti piccoli proprietari che affittano case per integrare il reddito. La situazione potrebbe cambiare anche per chi lavora nel turismo locale.

Le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 in materia di locazioni brevi "incidono in modo significativo anche sul territorio senese, caratterizzato da un’offerta turistica diffusa e da una presenza rilevante di piccoli proprietari che integrano il reddito attraverso l’affitto breve", si afferma in una nota della Cna. Le novità principali riguardano innanzitutto la cedolare secca, che viene confermata fino al 2026 e resa applicabile anche ai contratti conclusi tramite agenzie immobiliari e piattaforme online. Una possibilità che consente ai locatori di continuare a beneficiare del regime agevolato indipendentemente dal canale di intermediazione utilizzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le locazioni brevi in condominio rappresentano un tema complesso, spesso al centro di controversie tra condomini e amministratori.

In Emilia Romagna, la recente legge sugli affitti brevi sta generando preoccupazioni tra gli imprenditori del settore.

