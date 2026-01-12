Locazioni brevi in condominio | quando il regolamento può vietarle

Le locazioni brevi in condominio rappresentano un tema complesso, spesso al centro di controversie tra condomini e amministratori. Quando il regolamento condominiale limita l’uso degli immobili all’uso abitativo, può comunque essere vietato o meno l’affitto breve? La risposta dipende da specifici elementi normativi e interpretativi, rendendo necessaria un’attenta analisi delle norme e delle singole situazioni.

Le locazioni brevi continuano a essere uno dei temi più discussi nei condomini. Tra assemblee accese, diffide e cause giudiziarie, la domanda è la medesima: se il regolamento condominiale consente solo l'uso abitativo degli appartamenti, gli affitti brevi possono essere vietati? La risposta, come spesso accade in materia condominiale, non è automatica e dipende da alcuni elementi ben precisi. Vediamo quali nel dettaglio. Uso abitativo e affitti brevi: attenzione alle semplificazioni. Un primo chiarimento è fondamentale: uso abitativo non significa, di per sé, divieto di locazioni brevi. Secondo un orientamento ormai consolidato della Cassazione, la locazione, anche se di breve durata, rientra normalmente nell'uso abitativo dell'immobile.

