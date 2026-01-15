Mateta Juventus c’è l’ok di Spalletti | primi contatti col Crystal Palace che ha già comunicato il prezzo del francese Gli aggiornamenti

La Juventus ha avviato i primi contatti per l’acquisto di Jean-Philippe Mateta, attaccante attualmente in forza al Crystal Palace. Dopo l’interesse iniziale, il club inglese ha comunicato il prezzo del calciatore, valutato circa 35 milioni di euro. Spalletti ha dato l’ok alla trattativa, che si trova nella fase preliminare. Seguiranno aggiornamenti sulle prossime mosse della Juventus e le eventuali offerte ufficiali.

Mateta Juventus: sondaggio esplorativo per l’attaccante valutato 35 milioni. Il tecnico ha dato l’ok, il club lo vede come erede ideale del serbo. La Juventus ha acceso i riflettori sul mercato internazionale, muovendosi con decisione per individuare il centravanti che dovrà guidare il reparto offensivo nei prossimi anni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, nelle ultime ore sono andati in scena dei contatti tra Juve e Crystal Palace. Al momento si è trattato di colloqui di natura prettamente esplorativa: la dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, ha voluto sondare il terreno per capire se ci siano i margini reali e le condizioni tecniche per imbastire un trasferimento dell’ attaccante francese a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mateta Juventus, c’è l’ok di Spalletti: primi contatti col Crystal Palace, che ha già comunicato il prezzo del francese. Gli aggiornamenti Leggi anche: Calciomercato.com – Quanto vale Mateta, l’attaccante del Crystal Palace che piace al Milan per gennaio: prezzo, chi lo vuole e scadenza di contratto Leggi anche: Calciomercato, attento Milan: la Juventus piomba su Mateta del Crystal Palace La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mateta-Juve, Di Marzio: "Cessione in attacco? Mossa in anticipo perchè Vlahovic in è in scadenza. Openda non si può trasferire, David sta sbocciando" - Philippe Mateta, bomber del Crystal Palace. tuttojuve.com

Sky Sport | Colpo di scena, la Juventus piomba su Mateta - Mateta alla Juventus già nell'attuale sessione del calciomercato invernale. fantamaster.it

La Juventus mette gli occhi sull'attaccante Mateta, ma il Crystal Palace chiede oltre 30 milioni - Nel caso in cui il club bianconero decidesse di fare un'operazione importante. tuttomercatoweb.com

La Juventus continua a sondare il mercato degli attaccanti e vorrebbe regalare a Luciano Spalletti un grande nome e ha avviato una prima richiesta di informazioni con il Crystal Palace per Jean Philippe Mateta. Attualmente la richiesta del club inglese è tra facebook

#Mateta was proposed to #Juventus in the last few days. The bianconeri are looking to understand if they can seize the opportunity, #CrystalPalace is not opposed to the transfer but wants 35 million. @OggiSportNotiz2 [ @micheledeblasis] x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.