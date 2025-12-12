Juventus contatti avviato per Frattesi | l’Inter fissa il prezzo

La Juventus ha avviato i contatti per Davide Frattesi, con l’Inter che fissa il prezzo del centrocampista. La possibilità di un trasferimento sta suscitando interesse tra le società e il tecnico Spalletti, che potrebbe ritrovare uno dei suoi pupilli. La situazione si sviluppa mentre le trattative si fanno più intense, aprendo nuovi scenari nel mercato di gennaio.

Davide Frattesi e l'Inter potrebbero essere arrivati ai titoli di coda. La Juventus fiuta l'occasione e Spalletti vede l'opportunità di ritrovare uno dei suoi pupilli di quando era commissario tecnico della nazionale. Luciano Spalletti aveva reso Frattesi un punto fermo della sua Italia, venendo ripagato dal centrocampista romano con

