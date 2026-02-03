Gaetano Russo il panettiere ucciso da un cliente per aver difeso la figlia | il salto dietro il bancone poi le dieci coltellate

Questa mattina a Sarno, in provincia di Salerno, si scopre che Gaetano Russo, il panettiere ucciso lunedì scorso, si è gettato dietro il bancone nel tentativo di proteggere la figlia durante una lite. Un cliente, insospettito, ha reagito con violenza e lo ha colpito con almeno dieci coltellate. La scena è stata terribile: il negozio si è trasformato in un teatro di violenza improvvisa. La polizia sta indagando sull’accaduto e sull’identità dell’uomo che ha reagito così brutalmente.

Gaetano Russo è stato ucciso a coltellate - almeno una decina - all'interno del suo negozio a Sarno (Salerno) lunedì 2 gennaio. E pare che a far scattare l'assassino, un cliente di 35 anni, sia stato il fatto che l'uomo sia intervenuto in difesa della figlia. La lite con la figlia L'uomo, un 57enne, è stato trovato in un bagno di sangue all'interno della panetteria: per lui, ormai, non c'era più niente da fare. «È una tragedia, la città che si è svegliata con un omicidio di un uomo perbene», ha detto il sindaco Francesco Squillante all'Adnkronos.

