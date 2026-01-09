Giornalisti | Meloni ' dalla vostra parte per rinnovo contratto no contestazione a Governo'

Il governo ha ribadito il suo impegno a sostenere i giornalisti nel rinnovo contrattuale, sottolineando la volontà di evitare interpretazioni di contestazione nei confronti della presidenza del Consiglio. La posizione mira a chiarire il ruolo e le responsabilità, mantenendo un dialogo costruttivo e rispettoso tra le parti coinvolte.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Siamo dalla vostra parte su questo, ma diciamo, non vorrei che ne venisse fuori l'immagine di una contestazione alla presidenza del Consiglio su una cosa sulla quale la presidenza del Consiglio non ha responsabilità. Ovviamente seguiamo la questione del contratto, scaduto da tempo, figuriamoci se non condivido il tema. Penso che si sappia che questo Governo ha particolarmente a cuore il tema del rinnovo dei contratti". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno, dopo che una rappresentanza di giornalisti aveva sollecitato la questione mostrando alcuni cartelli.

