Laura Pausini premiata con il Tapiro d’oro per un’ironica riconoscenza al suo impegno culturale e musicale

Il 5 febbraio, Laura Pausini riceverà il Tapiro d’oro durante la trasmissione di Canale 5 condotta da Valerio Staffelli. La cantante sarà premiata con un riconoscimento ironico, che normalmente rappresenta una sberla, ma in questa occasione diventa un modo per scherzare sulla sua carriera e il suo impegno musicale e culturale. La consegna del premio avviene in diretta, in uno dei programmi più seguiti in Italia, e già fa parlare di sé.

Il 5 febbraio, in prima serata su Canale 5, Valerio Staffelli, il volto più iconico di *Striscia la Notizia*, salirà sul palco di una delle trasmissioni più seguite d'Italia per consegnare un premio che, per chiunque altro, sarebbe un'umiliazione: il Tapiro d'oro. Ma per Laura Pausini, la popstar romagnola che da oltre trent'anni incanta il mondo con il suo timbro inconfondibile e la sua capacità di trasformare l'emozione in musica, il riconoscimento assume i toni di un'ironia affettuosa, quasi un abbraccio satirico da parte del pubblico che la conosce e la ama anche per le sue scelte più discutibili.

