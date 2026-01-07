Arriva in esclusiva a Brescia lo spettacolo Riccardo III di Shakespeare

Arriva a Brescia lo spettacolo “Riccardo III” di William Shakespeare, in esclusiva dopo il successo a Roma e Milano. La rappresentazione offre un’interpretazione fedele e raffinata del celebre dramma, portando sul palco temi di potere, ambizione e intrighi. Un’occasione per assistere a una produzione di qualità, pensata per gli appassionati di teatro classico e cultura.

A grande richiesta, dopo il successo nazionale di Roma e Milano, arriva in esclusiva a Brescia lo spettacolo "Riccardo III" di W. Shakespeare. Un progetto di Luca Ariano e Pietro Faiella, regia di Luca Ariano. Una scatola fluorescente, un viaggio a perdifiato nella mente del Duca di Gloucester.

