Liverpool condannato a risarcire il Chelsea per il caso Rio Ngumoha | la ricostruzione di quanto è successo in Inghilterra!

Da calcionews24.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Liverpool dovrà pagare un risarcimento al Chelsea per il caso Rio Ngumoha. A quasi due anni dal trasferimento del giovane calciatore, la giustizia inglese ha deciso: la società di Anfield dovrà risarcire i Blues per le mancate condizioni contrattuali. La vicenda, che ha fatto discutere il mondo del calcio, si conclude con questa sentenza definitiva.

Approfondimenti su Liverpool Chelsea

Ultime notizie su Liverpool Chelsea

Argomenti discussi: Il Liverpool è stato condannato a pagare la quota di trasferimento del Chelsea dopo l’amara lite con Rio Ngumoha.

liverpool condannato a risarcireCaso Ngumoha, il Liverpool deve risarcire il Chelsea: ecco le cifre e il motivoContinua la vicenda legata al trasferimento nel 2024 di Rio Ngumoha dal Chelsea al Liverpool quando era ancora minorenne: ecco qual è stata la sentenza nei confronti dei Reds ... msn.com

