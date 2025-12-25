Saran arrestato caos in Turchia | il presidente del Fenerbahce finisce in manette La ricostruzione di quanto successo!
Saran arrestato: il presidente del Fenerbahce è finito in manette. La ricostruzione del caos che sta avvenendo in Turchia. Un vero e proprio terremoto giudiziario sta scuotendo le fondamenta della Turchia e, di riflesso, getta nel caos il calcio internazionale. Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, mentre il mondo celebrava il Natale, le forze dell’ordine turche hanno portato a termine una vasta operazione che ha condotto all’arresto di Sadettin Saran, attuale presidente del Fenerbahce. La notizia, riportata dall’emittente di stato TRT, ha avuto l’effetto di una bomba mediatica: il numero uno del club gialloblù è finito in manette nell’ambito di una maxi-indagine che sta decapitando il mondo dello spettacolo locale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
