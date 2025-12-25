Saran arrestato: il presidente del Fenerbahce è finito in manette. La ricostruzione del caos che sta avvenendo in Turchia. Un vero e proprio terremoto giudiziario sta scuotendo le fondamenta della Turchia e, di riflesso, getta nel caos il calcio internazionale. Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, mentre il mondo celebrava il Natale, le forze dell’ordine turche hanno portato a termine una vasta operazione che ha condotto all’arresto di Sadettin Saran, attuale presidente del Fenerbahce. La notizia, riportata dall’emittente di stato TRT, ha avuto l’effetto di una bomba mediatica: il numero uno del club gialloblù è finito in manette nell’ambito di una maxi-indagine che sta decapitando il mondo dello spettacolo locale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Saran arrestato, caos in Turchia: il presidente del Fenerbahce finisce in manette. La ricostruzione di quanto successo!

Leggi anche: Caos in Turchia, arrestato il Presidente del Fenerbahce Sadettin Saran! Il club fa il quadro delle situazione del numero uno: ecco cosa è successo

Leggi anche: Turchia, arrestato il presidente del Fenerbahçe Sadettin Saran

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Caos in Turchia, arrestato il Presidente del Fenerbahce Sadettin Saran! Il club fa il quadro delle situazione del numero uno - Il club fa il quadro delle situazione del numero uno Il giorno di Natale si è trasformato in un incubo per il presidente del Fen ... calcionews24.com