LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | Langenhan domina l’ultima manche Fischnaller e Felderer non centrano il podio

Questa mattina si sono concluse le prove di slittino singolo maschile alle Olimpiadi. Max Langenhan della Germania ha dominato l’ultima manche e si è preso la prima posizione, lasciando dietro di sé gli avversari. Fischnaller e Felderer non sono riusciti a salire sul podio e si sono fermati più indietro nella classifica. La gara è stata molto combattuta, ma alla fine ha prevalso l’atleta tedesco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.48 Questa la classifica dei migliori dieci: 1 – Max Langenhan GER 52.936 2 – Kristers Aparjods LAT +0.235 3 – Wolfgang Kindl AUT +0.277 4 – Felix Loch GER +0.309 5 – Dominik Fischnaller ITA +0.351 6 – Timon Grancagnolo GER +0.409 7 – Nico Gleirscher AUT +0.517 8 – Jonas Mueller AUT +0.638 9 – Leon Felderer ITA +0.644 10 – Jonathan Gustafson USA +0.670 11.46 Termina anche la sesta e ultima manche delle prove singolo dello slittino maschile, con Fischnaller che si conferma al quinto posto dietro ai suoi rivali e con Felderer che invece cala scendendo fino al nono posto.

