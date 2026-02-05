LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | Felderer e Fischnaller sono avanti a tutti in quarta manche

Questa mattina a Pechino si sono svolte le prove del singolo maschile di slittino. Felderer e Fischnaller si sono alternati al comando, ma ancora non si sa chi domani avrà la meglio in vista della gara olimpica. La quarta manche ha confermato la loro buona forma, mentre gli altri concorrenti cercano di recuperare terreno. La tensione cresce in vista della gara ufficiale, prevista nel pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL SINGOLO FEMMINILE DI SLITTINO DALLE 17.00 16.01 L'ultimo degli statunitensi è Gustafson, che chiude al settimo posto con 54.398. Mentre resistono Felderer e Fischnaller in prima e in seconda posizione, Gufler al momento è nono. 16.00 Greiner fa meglio del polacco chiudendo la quarta e ultima manche di giornata al nono posto! 54.515 per lui. 15.58 Sochowicz chiude al diciassettesimo posto con un 55.654. 15.56 MUELLER FA MALISSIMO! L'austriaco, che ha chiuso le ultime tre manche nelle prime cinque posizioni, commette diversi errori nella seconda parte della pista Eugenio Monti e chiude al quindicesimo posto con un pessimo 54.

