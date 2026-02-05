Ghali rivela perché non ha cantato l’inno nazionale | Sono stato escluso da un’esperienza unica
Ghali non ha cantato l’inno nazionale durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Milano-Cortina. Il rapper ha spiegato di essere stato escluso da un’esperienza che avrebbe voluto vivere, ma non ha dato ulteriori dettagli. La sua assenza ha attirato l’attenzione tra il pubblico presente e sui social, dove molti si sono chiesti il motivo di questa scelta.
**Ghali, al via della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Milano-Cortina, non ha cantato l’inno nazionale. La sua decisione, seppur non ufficiale, è stata vista da molti come un atto simbolico. Ma soprattutto, come spiega lui stesso, è stato un silenzio che ha significato molto più di una canzone.** Il cantante, presente nella cerimonia prevista per il 5 febbraio 2026 a Milano-Cortina, non si è limitato a salutare il pubblico, né a partecipare alla tradizionale esibizione del “Canto dell’Inno Nazionale”. Invece, ha deciso di rimanere silente, e lo ha reso noto con un post sui social media, in cui ha svelato le ragioni della sua scelta.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Ghali Olimpiadi
Ghali spiega perché non ha più potuto cantare l’inno nazionale
Ghali spiega perché ha smesso di cantare l’inno nazionale.
Olimpiadi 2026, Ghali denuncia: “Escluso dall’inno italiano e so perché”
Ghali denuncia di essere stato escluso dall’inno italiano durante l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.
Ultime notizie su Ghali Olimpiadi
Argomenti discussi: Chiedere a Ghali di non esprimersi significa chiedergli di non essere; Ghali il delirio di Avs contro il governo | Operazione ridicola.
Ghali, la denuncia social scuote Milano-Cortina: So perché non mi fanno cantare l'inno...MILANO - Venerdì 6 gennaio si terrà a San Siro la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina. Tra i catanti che si esibiranno ci sono Laura Pausini, Mariah Carey, Andrea Bocelli e Gh ... tuttosport.com
Ghali: So perché non ho più potuto cantare l’inno d’ItaliaIl conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Venerdì 6 febbraio alle 20 allo stadio San Siro di Milano andrà in scena la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici, uno degli eventi più attesi d ... rockol.it
Ecco le parole di una delle canzoni di Ghali. Parla di donne e persone di colore come fossero bestie, inneggia alla dr*ga e invita a fuggire se inseguiti dalle forze dell'ordine. Sarà sul palco delle olimpiadi. Invece hanno cacciato Boldi per una battuta sulla gnoc facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.