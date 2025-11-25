L' arrivo del Capo dello Stato al teatro Apollo | bandierine e inno nazionale cantato dagli alunni

25 nov 2025

LECCE - Questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a Lecce per la sua quarta visita istituzionale per partecipare alla cerimonia della 38esima Assemblea Nazionale delle Province Italiane. Il preambolo è stata l'accoglienza festosa all'esterno del teatro Apollo, il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

