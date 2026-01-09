LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA | ultima rifinitura per Goggia e Vonn

Benvenuti alla diretta della seconda prova di discesa libera femminile a Zauchensee, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Seguiremo in tempo reale le ultime rifiniture delle atlete, tra cui Goggia e Vonn, offrendo aggiornamenti precisi e puntuali sull’andamento della competizione. Rimanete con noi per tutte le novità di questa prova importante nello sci alpino femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. A trenta giorni dalla discesa olimpica di Cortina, il grande sci alpino femminile ritrova la velocità dopo le tappe di Semmering e Kranjska Gora, dedicate alle prove tecniche. L’attenzione si sposta ora su Zauchensee, dove sono in programma le prove ufficiali della discesa libera sulla impegnativa pista del Kälberloch. Il fine settimana austriaco, che vedrà sabato 10 gennaio la discesa e domenica il SuperG, assume un valore che va oltre il semplice risultato: è un test fondamentale sul piano tecnico e psicologico, utile per misurare condizione, interpretazione del tracciato e capacità di gestione in vista dell’attesissimo appuntamento olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it

