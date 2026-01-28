LIVE Sci alpino Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | si parte alle 11 | 30 Partenza abbassata

Questa mattina alle 11:30 si è aperta ufficialmente la prova di discesa libera a Crans Montana, in Svizzera. La partenza è stata abbassata rispetto al solito, e gli atleti sono già in pista per le ultime verifiche prima di affrontare il tracciato. Seguiamo la gara in diretta, con aggiornamenti in tempo reale su come si svolge la discesa e chi si sta mettendo in evidenza. Intanto, alle 17, è previsto anche lo slalom maschile, con la diretta disponibile cliccando sui link indicati.

11:22 L'eterna fuoriclasse Lindsey Vonn guida la graduatoria di specialità con 400 punti davanti al duo tedesco Emma Aicher, seconda a 256, e Kira Weidle-Winkelmann, terza con 232. Laura Pirovano occupa la quarta posizione con 232 punti davanti al duo Nicol Delago-Sofia Goggia, appaiate in quinta posizione a 180. 11:19 Torna in gara anche Sofia Goggia dopo aver saltato lo slalom gigante della scorsa settimana in Repubblica Ceca. 11:16 La novità più attesa di giornata è il ritorno nelle discipline veloci di Federica Brignone, reduce dallo splendido sesto posto ottenuto a Kronplatz nella gara del rientro dopo il lungo infortunio.

