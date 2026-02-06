LIVE Sci alpino Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA | Paris e Franzoni all’ultima rifinitura sulla Stelvio

Stanno ultimando gli ultimi ritocchi sulla Stelvio Paris e Franzoni, pronti a scendere in pista per la terza prova della discesa maschile di Bormio 2026. La neve è perfetta, il tempo sembra stabile e gli atleti si preparano a sfidare la pista con il massimo della concentrazione. La giornata inizia con grande attenzione, mentre gli appassionati seguono in diretta ogni mossa dei concorrenti, in attesa di vedere chi si imporrà sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA FEMMINILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno, amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza prova della discesa maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Si torna in pista sulla leggendaria Stelvio: gli atleti studiano, per l’ultima volta, le traiettorie da utilizzare nella gara di domani. Gli azzurri Paris e Franzoni sfruttano l’occasione per l’ultima rifinitura. Nella seconda prova cronometrata Mattia Casse, pur saltando una porta, ha stabilito il miglior tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni all’ultima rifinitura sulla Stelvio Approfondimenti su Bormio 2026 LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris e Franzoni Questa mattina a Bormio si tiene l’ultima rifinitura prima della discesa maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni all’ultima rifinitura dalle 12.30 Segui in tempo reale la seconda prova di discesa femminile di Wengen 2026, con aggiornamenti su Paris e Franzoni all'ultima rifinitura dalle 12. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bormio 2026 Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris e Franzoni; In diretta - Milano Cortina 2026; LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: Goggia torna sul podio! Beffa Melesi, Pirovano getta al vento la vittoria; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa femminile e prima prova maschile Crans Montana, startlist, streaming. LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris e FranzoniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno, amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza prova della discesa ... oasport.it LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Casse in testa con porta saltata, bene gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.47 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della seconda prova cronometrata. Vi ... oasport.it Serata speciale con il campione di sci alpino: tra racconti di carriera, aneddoti e uno sguardo alle Olimpiadi, l’ex azzurro ha incontrato fan e appassionati di montagna facebook La Nazionale di sci alpino colpisce ancora! Dopo Sofia Goggia, anche Dominik Paris sale sul podio di Coppa del Mondo a Crans Montana: è secondo nella discesa libera maschile! Scopri tutto qui bit.ly/4bpykjw #RoadToMilanoCortina2026 @Fisioffici x.com

