LIVE Sci alpino Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA | i big non spingono

Questa mattina a Bormio si è svolta la terza prova di discesa valida per la Coppa del Mondo 2026. I grandi nomi dello sci alpino non hanno spinto al massimo, lasciando spazio a molte sorprese e tempi ancora aperti. Jeffrey Read del Canada ha chiuso in sesta posizione, a oltre tre secondi dal primo, senza mostrare il ritmo forte che ci si aspettava. La gara è arrivata senza grandi scossoni, e anche oggi gli atleti sembrano ancora in fase di preparazione in vista delle prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA FEMMINILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11:54 Il canadese Jeffrey Read termina in sesta posizione con un ritardo di +3.06. 11:52 Il ceco Jan Zabystran termina quarto con un ritardo di +2.83. 11:50 Il tedesco Simon Jocher si rialza dopo aver spinto nei primi quattro settori. 11:49 Buona prova per Daniel Hemetsberger. L'austriaco chiude con +1.68. 11:48 Sejersted chiude secondo con +2.47 di ritardo dal leader. 11:47 Il copione si ripete con Kriechmayr. L'austriaco non spinge e chiude quinto. 11:46 Il francese Allegre chiude con + 6.

