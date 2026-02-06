LIVE Sci alpino Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA | grosso rischio per von Allmen

Questa mattina a Bormio si svolge la terza prova di discesa maschile in vista delle Olimpiadi 2026. La partenza è avvenuta alle 11:48, e i primi tempi sono già arrivati. Tra i nomi più attesi c’è von Allmen, che rischia grosso: in questa prova ha avuto un incidente che potrebbe compromettere la sua preparazione. La gara si svolge sotto gli occhi di tanti tifosi e addetti ai lavori, tutti pronti a seguire ogni minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA FEMMINILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11:48 Sejersted chiude secondo con +2.47 di ritardo dal leader. 11:47 Il copione si ripete con Kriechmayr. L'austriaco non spinge e chiude quinto. 11:46 Il francese Allegre chiude con + 6.25 da Crawford. 11:45 Marco Odermatt non forza e chiude con un ritardo di +4.19. 11:44 L'azzurro non spinge e taglia il traguardo con oltre otto secondi di ritardo. 11:42 Paris spinge fino ad 1'06" di gara e poi si rialza. 11:41 Al via Dominik Paris. 11:40 L'elvetico Alexis Monney prova la parte superiore e si ferma poco prima del minuto di gara.

