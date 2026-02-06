LIVE Sci alpino Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA | ottimi segnali da Goggia e Brignone attesa per Pirovano

Questa mattina a Cortina è partita la prima prova di discesa valida per la preparazione ai Giochi del 2026. Goggia e Brignone hanno mostrato buone sensazioni sulla pista, mentre l’attesa si concentra su Pirovano, che potrebbe sorprendere. La gara si svolge dalle 11.30 con i pettorali di partenza, e gli appassionati seguono con attenzione ogni svolta in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 13.20 Prima posizione per Lie con un vantaggio di 31 centesimi ma con una porta saltata. Tocca a Laura Pirovano. 13.19 Goggia si rialza nel finale e chiude a 2 decimi da Weidle-Winkelmann. Buona prova dell’azzurra che ha spinto tra Scarpadon e Rumerlo, dove ha guadagnato mezzo secondo sulla tedesca. Non parte Ester Ledecka, tocca quindi a Kajsa Vickhoff Lie. 13.18 Quinto posto per Huetter che tira quasi per tutta la pista, salvo poi rialzarsi nel finale. Ora è il momento di Sofia Goggia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: ottimi segnali da Goggia e Brignone, attesa per Pirovano Approfondimenti su Cortina 2026 LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: buone linee per Brignone, attesa per Goggia e Pirovano Questa mattina a Cortina si è aperta la prima prova di discesa in vista delle Olimpiadi del 2026. LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: Goggia e Brignone assaggiano l’Olympia delle Tofane Questa mattina si è svolta la prima prova della discesa femminile a Cortina, valida per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cortina 2026 Argomenti discussi: Coppa del Mondo. Schladming, lo slalom speciale è di Kristoffersen - Doppietta norvegese: Kristoffersen e McGrath; LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, altra occasione persa! Borsotti in top 10, trionfa Meillard; Gigante Schladming, vince Meillard. Borsotti nono; RECAP! Il gigante notturno va a Meillard, Odermatt 4°, Vinatzer inforca. LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: tutto fermo sull’Olympia delle Tofane, bene Brignone nei curvoniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.57 Le americane ingannano ... oasport.it LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA: Crawford miglior tempo. Buone indicazioni per ParisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA FEMMINILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12:22 Termina qui la ... oasport.it #MilanoCortina, lo studio: le #Olimpiadi più digitali di sempre, sci alpino sport più atteso facebook Tina Maze ci porta nelle prove veloci dello sci alpino delle Olimpiadi di Milano-Cortina. "Goggia ha ancora tanto margine per migliorare, Brignone sta facendo un gran lavoro". L'intervista di Giuliana Lorenzo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.