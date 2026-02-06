LIVE Sci alpino Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA | Vonn e Goggia veloci ma si rialzano nel finale Wiles spacca la classifica

Questa mattina si è svolta la prima prova di discesa a Cortina per le Olimpiadi del 2026. Vonn e Goggia sono state veloci, ma entrambe sono cadute nel finale. Wiles ha stupito tutti, spaccando la classifica e mettendo in chiaro le sue intenzioni. La gara continua con le qualifiche in corso, mentre gli atleti tentano di migliorarsi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 13.32 Robinson è dodicesima a 1.78. Tocca a Delia Durrer. 13.30 Prima posizione per Wiles con 66 centesimi di vantaggio. L'americana ha fatto il miglior tempo nel primo e nell'ultimo settore. Ora è il momento di Alice Robinson. 13.29 Dodicesimo posto per Miradoli a 1.60 con la francese che ha fatto il miglior tempo nel finale. Partita Jacqueline Wiles. 13.28 Grande fatica per Flury che viene portata lunghissima ed è costretta a saltare una porta. Tocca ora a Romaine Miradoli 13.

