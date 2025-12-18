LIVE Sci alpino Prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia assaggia una pista gradita I pettorali di partenza

Segui in tempo reale la prova di discesa femminile a Val d’Isère 2025, con Sofia Goggia che si prepara a sfidare la pista. Restate aggiornati per tutte le emozioni e i risultati live, cliccando qui per non perdere nessun dettaglio. La discesa maschile in Val Gardena, invece, inizia alle 11: rimanete con noi per vivere ogni istante dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata di discesa femminile in Val d’Isere (Francia), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Quest’oggi, a partire dalle 11.00, le atlete saranno chiamate a studiare le migliori traiettorie per fare velocità sul pendio transalpino. Messo in archivio il week end di St. Moritz (Svizzera), si torna a competere nella velocità sulla Oreiller-Killy. Le condizione meteo dovrebbe essere abbastanza buone e questo è un fattore indubbiamente positivo nel lavoro che le sciatrici e i propri staff tecnici dovranno fare per trovare la chimica giusta sul manto nevoso in Alta Savoia. 🔗 Leggi su Oasport.it

