LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | ultimo test per Brignone e Goggia prima delle gare

Questa mattina si corre la seconda prova della discesa libera femminile a Crans Montana. Le atlete come Brignone e Goggia affrontano l’ultimo test prima delle gare ufficiali. La pista è pronta e i giudici tengono d’occhio ogni dettaglio, mentre le concorrenti si preparano a scendere lungo il tracciato. La giornata promette emozioni e sorprese, anche se il clima rimane teso in vista delle prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Crans Montana. Sulle nevi elvetiche ultimo test per Federica Brignone, Sofia Goggia e le altre azzurre in vista della competizione ufficiale. Nicol Delago vuole confermarsi ad altissimi livelli ed alzare i giri del motore dopo il buon training, seppur con partenza ribassata, di ieri. Appuntamento alle 11.00 con la seconda prova. Sofia Goggia e Federica Brignone si sono nascoste mercoledì, ma cercheranno di alzare il ritmo in previsione della gara del venerdì.

