LIVE Sci alpino Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA | Brignone e Goggia per brillare prima dei Giochi

Questa mattina a Crans-Montana le atlete dello sci alpino sono scese in pista per la discesa femminile. Subito, l’austriaca Ortlieb è caduta pesantemente e si è fermata nelle reti, ma fortunatamente si è rialzata subito. La gara continua con le protagoniste italiane, Brignone e Goggia, pronte a darsi battaglia prima dei Giochi di Pechino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.01: Subito una brutta caduta per l’austriaca Ortlieb che finisce nelle reti ma si rialza. Meno male 10.00: Ortlieb al cancelletto, è stata la migliore in prova 9.57: Sta cadendo un po’ di nevischio a Crans Montana, la speranza è che la nevicata non aumenti di intensità. Temperatura di -1° al traguardo 9.54: Minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia del Constellation 9.51: Questa la lista di partenza della discesa libera di Crans Montana: 1 ORTLIEB Nina AUT 2 MIRADOLI Romane FRA 3 MONSEN Marte NOR 4 WILES Jacqueline USA 5 SUTER Corinne SUI 6 VONN Lindsey USA 7 JOHNSON Breezy USA 8 WEIDLE-WINKELMANN Kira GER 9 GOGGIA Sofia ITA 10 PIROVANO Laura ITA 11 LIE Kajsa Vickhoff NOR 12 HUETTER Cornelia AUT 13 AICHER Emma GER 14 PUCHNER Mirjam AUT 15 LEDECKA Ester CZE 16 BRIGNONE Federica ITA 17 FLURY Jasmine SUI 18 RAEDLER Ariane AUT 19 STUHEC Ilka SLO 20 DELAGO Nicol ITA 21 MOLLIN Allison USA 22 DELAGO Nadia ITA 23 CURTONI Elena ITA 24 AGER Christina AUT 25 MING-NUFER Priska SUI 26 GAUCHE Laura FRA 27 BLANC Malorie SUI 28 DURRER Delia SUI 29 SCHMITT Janine SUI 30 WRIGHT Isabella USA 31 HAASER Ricarda AUT 32 SCHOEPF Emily AUT 33 CASHMAN Keely USA 34 PLESHKOVA Julia AIN 35 FEST Nadine AUT 36 CERUTTI Camille FRA 37 MELESI Roberta ITA 38 SUTER Jasmina SUI 39 HAEHLEN Joana SUI 40 WECHNER Lena AUT 41 CUTLER Haley USA 42 MUZAFERIJA Elvedina BIH 43 MANGAN Tricia USA 44 MORENO Cande AND 45 ZENERE Asja ITA 46 SMALL Greta AUS 47 BOCOCK Mary USA 48 CAILL Ania Monica ROU 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: Brignone e Goggia per brillare prima dei Giochi Approfondimenti su Crans Montana LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: via alle 10.00, attesa per Federica Brignone e Sofia Goggia Questa mattina alle 10 scattano le prove della discesa femminile di sci alpino a Crans Montana. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: ultimo test per Brignone e Goggia prima delle gare Questa mattina si corre la seconda prova della discesa libera femminile a Crans Montana. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Crans Montana Argomenti discussi: Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Crans-Montana discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE Sci alpino, discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Giovanni Franzoni dipinge il capolavoro sulla Streif! Beffa per Schieder, Paris in top10; Slalom speciale a Spindleruv Mlyn: domina Mikaela Shiffrin. Il trionfo di Giovanni Franzoni. LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: via alle 10.00, attesa per Federica Brignone e Sofia GoggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 9.45: Sul fronte internazionale, i riferimenti restano le atlete che hanno già lasciato ... oasport.it LIVE! Discesa libera, Crans Montana: la diretta scritta dell'ultima discesa prima di Milano Cortina 2026, Goggia cerca il podio, Brignone si testaSCI ALPINO, COPPA DEL MONDO - Sulla pista di Mont Lachaux a Crans Montana (Svizzera) va in sce na l'ultima discesa libera prima dei Giochi Olimpici di Milano Co ... eurosport.it A quasi un mese dalla strage di Crans Montana è stata dimessa dall’ospedale di Cesena Eleonora Palmieri. La 29enne originaria di Cattolica e residente a San Giovanni in Marignano, nel Riminese, era rimasta ferita durante l’incendio divampato la notte di C - facebook.com facebook Crans-Montana, Eleonora Palmieri dimessa dal Centro ustionati di Cesena. “Percorso ancora lungo” x.com

