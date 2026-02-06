LIVE Sci alpino Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA | bene Brignone nei curvoni continua la lunga interruzione

Questa mattina a Cortina è iniziata la prima prova della discesa alpina in vista delle Olimpiadi del 2026. La gara si è aperta con buoni segnali da parte di Federica Brignone, che ha preso bene i curvoni e si è posizionata tra i migliori. La discesa è stata caratterizzata da una lunga interruzione, che ha rallentato il ritmo della giornata. Ora gli atleti attendono di riprendere le prove, mentre i tifosi seguono con attenzione gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.59 Forse ci siamo: la giuria fa un check con gli addetti lungo la pista, che comunicano che la visibilità è buona. Tra cinque minuti verrà fatto un nuovo controllo per poi far partire un apripista. 12.57 Le americane ingannano la lunga attesa mettendosi a ballare con Mary Bocock a dettare il ritmo e a spiegare la coreografia alle connazionali. 12.52 Ricordiamo che la prova è stata interrotta dopo il pettorale numero 5 di Nina Ortlieb. Qualora si dovesse riprendere la prossima atleta sarebbe la tedesca Emma Aicher.

