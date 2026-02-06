LIVE Pattinaggio artistico Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA | l’Italia punta su Guignard Fabbri e Conti Macii!

Oggi inizia la prima giornata di gare del Team Event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Italia punta tutto su Guignard e Fabbri tra gli uomini e Conti e Macii tra le donne. La diretta mostra le prove a squadre, con gli atleti italiani pronti a dare il massimo. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Team Event di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L ’attesa è finita e l’ Unipol Forum di Assago è pronto ad accendere i riflettori sul pattinaggio di figura olimpico, uno dei cuori pulsanti delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’avvio del programma non sarà affatto ordinario: ad aprire le danze ci sarà infatti il Team Event, una gara che promette subito tensione, strategia e un peso specifico enorme per il medagliere azzurro. L’Italia si presenta con un obiettivo chiaro e dichiarato: entrare in zona podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si sono aperte le gare di pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026.

