LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 41-28 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | primo tentativo di fuga degli ateniesi nel secondo quarto

Da oasport.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Olympiacos e Virtus Bologna sta andando avanti con i padroni di casa che dominano nel secondo quarto. Gli ateniesi hanno già messo a segno un parziale importante, portandosi avanti di circa una dozzina di punti. La Virtus ha tentato di reagire, segnando una tripla di Alen Smailagic, ma il divario rimane consistente. I tifosi restano incollati ai propri schermi, sperando in una rimonta della squadra italiana. La sfida continua in diretta, con i padroni di casa che cercano di consolidare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-31 ALEN SMAILAGIC! TRIPLA, LA VIRTUS TORNA A MUOVERE IL PUNTEGGIO. 49-28 Donta Hall ruba palla ed appoggia! +21 Olympiacos, Dusko Ivanovic prova a fermare l’emorragia chiamando time-out. 47-28 Ancora il francese ex New York Knicks da tre! Gli ateniesi volano. 44-28 Evan Fournier dalla lunga distanza! L’Olympiacos prende il largo, la Virtus fatica. 41-28  Eurostep  di Tyrique Jones che aggiorna il bottino personale a 6 punti. 39-28 Corey Joseph ancora micidiale dall’arco! +11 Olympiacos. 36-28 12 di Daniel Hackett – ex di turno – a cronometro fermo. 36-27 L’ala bulgara è scatenata: bomba dall’angolo, +9 e time-out immediato di Dusko Ivanovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

