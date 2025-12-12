LIVE Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv 37-26 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i bolognesi tentano una prima fuga nel secondo quarto

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in diretta l'incontro tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv, valida per la fase di Eurolega 2026. I bolognesi cercano di prendere il sopravvento, con momenti di intensità e spettacolo, mentre i tifosi si preparano a vivere una partita emozionante. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-28 DERRICK ALSTON JR! LA TRIPLA, ESPLODE LA VIRTUS ARENA. MOMO DIOUF CANCELLA MOTLEY! ‘NOT IN MY HOUSE’. 37-28 L’Hapoel torna sotto la doppia cifra di svantaggio grazie a Malcolm. Time-out immediato di coach Itoudis che vede la sua squadra scivolare ancora a -11. 37-26 AAAAALSTOOON JR! TRIPLAAAAAAA 34-26 Elijia Bryant col 2+1 per provare a scuotere l’Hapoel. Niang giganteggia a rimbalzo! Un talento cristallino quello del giocatore ex Trento, messosi in mostra in estate ad EuroBasket 2025 con la canotta della Nazionale. 34-23 Diarra dopo la giocata SPETTACOLARE di Niang! La Virtus continua a spingere e vola a +11. Oasport.it

live virtus bologna hapoel| Virtus Bologna contro Hapoel Tel Aviv, diretta testuale (34-26 al 15) - SECONDO QUARTO: Rientrati in campo, Niang trovato libero da Diarra, schiaccia da sotto 26- pianetabasket.com

live virtus bologna hapoel| Virtus Bologna contro Hapoel Tel Aviv, diretta (i 12 di Ivanovic) - LE ULTIME I convocati: Virtus in campo con Vildoza, Edwards, Pajola, Niang, Smailagic, Alston, Canka, Hackett, Morgan, Jallow, Diarra, Diouf, Akele. pianetabasket.com

live virtus bologna hapoel tel aviv 37 26 eurolega basket 2026 in diretta i bolognesi tentano una prima fuga nel secondo quarto

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv 37-26, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i bolognesi tentano una prima fuga nel secondo quarto

LIVE Bologna, manifestazione contro la partita Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv: diretta video

Video LIVE Bologna, manifestazione contro la partita Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv: diretta video