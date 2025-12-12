LIVE Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv 37-26 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i bolognesi tentano una prima fuga nel secondo quarto

Segui in diretta l'incontro tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv, valida per la fase di Eurolega 2026. I bolognesi cercano di prendere il sopravvento, con momenti di intensità e spettacolo, mentre i tifosi si preparano a vivere una partita emozionante. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-28 DERRICK ALSTON JR! LA TRIPLA, ESPLODE LA VIRTUS ARENA. MOMO DIOUF CANCELLA MOTLEY! 'NOT IN MY HOUSE'. 37-28 L'Hapoel torna sotto la doppia cifra di svantaggio grazie a Malcolm. Time-out immediato di coach Itoudis che vede la sua squadra scivolare ancora a -11. 37-26 AAAAALSTOOON JR! TRIPLAAAAAAA 34-26 Elijia Bryant col 2+1 per provare a scuotere l'Hapoel. Niang giganteggia a rimbalzo! Un talento cristallino quello del giocatore ex Trento, messosi in mostra in estate ad EuroBasket 2025 con la canotta della Nazionale. 34-23 Diarra dopo la giocata SPETTACOLARE di Niang! La Virtus continua a spingere e vola a +11. Virtus Bologna contro Hapoel Tel Aviv, diretta testuale (34-26 al 15) - SECONDO QUARTO: Rientrati in campo, Niang trovato libero da Diarra, schiaccia da sotto 26- Virtus Bologna contro Hapoel Tel Aviv, diretta (i 12 di Ivanovic) - LE ULTIME I convocati: Virtus in campo con Vildoza, Edwards, Pajola, Niang, Smailagic, Alston, Canka, Hackett, Morgan, Jallow, Diarra, Diouf, Akele.

