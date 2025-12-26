LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 32-40 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | gli ateniesi provano l’allungo nel secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39-44 CAAARSEEEN EDWAAARDSSS!! BOMBAAAAAAAA 36-44 Carsen Edwards risponde e sale in doppia cifra (11 punti). Time-out Bartzokas. 34-44 Alec Peters da due. 34-42 ALEN SMAILAGIC SU ASSIST DI VILDOZA! LA VIRTUS BOLOGNA REAGISCE. 32-42 Giro perfetto in lunetta per il vantaggio in doppia cifra dell'Olympiacos. 32-40 Completato il gioco da tre punti. 32-39 Alec Peters segna e subisce fallo. 32-37 Tripla di Evan Fournier finora perfetto dall'arco (33). 32-34 Chiuso il 2+1. 31-34 MATT MORGAN! COL FALLO. 29-34 Dorsey in allontanamento per il nuovo +5 Olympiacos.

