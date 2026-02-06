Oggi si apre ufficialmente Milano Cortina 2026. La cerimonia di apertura si terrà questa sera, mentre nel frattempo si svolgono le prime gare di qualificazione. Gli atleti sono pronti, l’atmosfera si fa già calda in vista dei grandi eventi che arriveranno. La giornata rappresenta il vero inizio della kermesse olimpica, con la curiosità di vedere chi salirà sul podio e quali record verranno battuti.

Costantini e Mosaner, sconfitti ieri a sopresa dal Canada, sono partiti decisamente meglio oggi. Dopo il primo end, la coppia azzurra è avanti 3-0 contro la Svizzera. Gli altri risultati: Svezia-Gran Bretagna 0-1, Stati Uniti Canada 0-1. Continua il cammino nel doppio misto di curling della coppia Constantini-Mosaner, campioni olimpici in carica. Dopo la vittoria all'esordio contro la Corea e la sconfitta contro il Canada, per gli azzurri ci saranno altre due sfide del round robin contro Svizzera ed Estonia. Inizia il pattinaggio di figura con la prima giornata della gara a squadre: gli azzurri in gara saranno Charlène Guignard e Marco Fabbri nella danza sul ghiaccio, Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie e Lara Naki Gutmann nel singolo femminile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Olimpiadi: oggi la cerimonia di apertura, Guignard/Fabbri nel pattinaggio di figura

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Benvenuti alla diretta dei Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, in corso a Sheffield.

Segui in tempo reale la gara di pattinaggio di figura agli Europei 2026.

