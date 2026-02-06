LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 6 febbraio in DIRETTA | vittoria importante nel curling; Guignard Fabbri senza infamia e senza lode

Questa mattina, la giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 inizia con una vittoria nel curling, mentre Guignard e Fabbri affrontano le loro gare senza grandi emozioni. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale, tra risultati e curiosità, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 6 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Lehto si rimette in posizione per la parte finale e chiude in 2'06"38. Si prepara Ilka Stuhec al cancelletto di partenza. Subito dopo sarà il momento di Federica Brignone. Si attende la conferma ufficiale, ma sembra probabile che diversi atleti scelgano di non prendere parte all'odierno training.

Questa mattina le squadre azzurre del curling hanno iniziato con il piede giusto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 tornano a fare notizia con due grandi vittorie italiane.

