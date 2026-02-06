LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 6 febbraio in DIRETTA | vittoria importante nel curling; Guignard Fabbri senza infamia e senza lode
Questa mattina, la giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 inizia con una vittoria nel curling, mentre Guignard e Fabbri affrontano le loro gare senza grandi emozioni. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale, tra risultati e curiosità, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista.
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 6 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Lehto si rimette in posizione per la parte finale e chiude in 2’06”38. Si prepara Ilka Stuhec al cancelletto di partenza. Subito dopo sarà il momento di Federica Brignone. Si attende la conferma ufficiale, ma sembra probabile che diversi atleti scelgano di non prendere parte all’odierno training. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Olimpiadi 2026
LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: volano gli azzurri nel curling! Buon avvio di Guignard/Fabbri
Questa mattina le squadre azzurre del curling hanno iniziato con il piede giusto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: torna l’Italia del curling, grande vittoria nell’hockey
Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 tornano a fare notizia con due grandi vittorie italiane.
Ultime notizie su Olimpiadi 2026
Argomenti discussi: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: Matteoli approda in finale nel big air dello snowboard!; La Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 raccontata in diretta su VareseNews; LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: entra nel vivo il curling, debutta il pattinaggio artistico; LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: Tomba ultimo tedoforo a San Siro?.
LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: vittoria importante nel curling; Guignard/Fabbri senza infamia e senza lodeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: Matteoli approda in finale nel big air dello snowboard!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it
STELLE A CATINELLE È il giorno del debutto del pattinaggio di figura a #MilanoCortina2026! L’Italia scende sul ghiaccio con i nostri big: Guignard-Fabbri, Conti-Macii e Gutmann! Si inizia alle 9.55 con la danza ritmica, poi il programma corto delle co facebook
STELLE A CATINELLE È il giorno del debutto del pattinaggio di figura a #MilanoCortina2026! L’Italia scende sul ghiaccio con i nostri big: Guignard-Fabbri, Conti-Macii e Gutmann! Si inizia alle 9.55 con la danza ritmica, poi il programma corto delle co x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.