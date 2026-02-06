LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 6 febbraio in DIRETTA | riprende la prova femminile ottimo inizio per Conti Macii

Questa mattina si riaccende l’attenzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La prova femminile di sci alpino è ripresa, e le prime atlete sono già in azione. Tra le protagoniste spiccano Conti e Macii, che hanno iniziato bene la loro gara. I tifosi seguono con entusiasmo gli aggiornamenti in diretta, sperando in altri risultati positivi.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 6 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Settimo posto per Pirovano con un ritardo di 58 centesimi. L'italiana ha spinto bene nell'ultimo settore. Ora una breve pausa prima di Nicol Delago. Prima posizione per Lie con un vantaggio di 31 centesimi ma con una porta saltata. Tocca a Laura Pirovano. Goggia si rialza nel finale e chiude a 2 decimi da Weidle-Winkelmann.

