Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ufficialmente partite. Le news arrivano in tempo reale: l’Italia si prepara a sfidare gli avversari nel torneo di hockey, mentre Fischnaller infila ottimi risultati in prova. I fan seguono con attenzione ogni movimento, aspettando i momenti più emozionanti di questa prima giornata.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Hyman raggiunge la nona posizione in classifica, con una distanza di poco più di un secondo da Felderer. 55.084 per lui. Il suo connazionale Dukach lo supera con un 54.528 e si prende la settima posizione. L’ultimo tedesco in gara è Grancagnolo che termina la sua giornata a 54.455 e il quinto posto provvisorio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: l’Italia se la gioca nell’hockey, Fischnaller brilla in prova

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono entrate nel vivo.

#Milano-Cortina 2026 || Oggi, nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tre italiani si sono messi in evidenza nella discesa, portando a casa ottimi piazzamenti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Live blog di Milano Cortina 2026 - Aggiornamenti in diretta e ultime notizie dalle Olimpiadi; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: dirette, risultati e approfondimenti su RaiNews.it - Il programma delle gare del 5 febbraio: dove seguire la diretta; Mattarella: Chiediamo rispetto della tregua olimpica; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari giornalieri, tv, streaming, finali.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: l’Italia se la gioca nell’hockey, Fischnaller brilla in provaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it

Olimpiadi Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta liveA Cortina è il grande giorno dell'esordio di Stefania Constantini e Amos Mosaner, che devono difendere l'oro nel doppio misto del torneo olimpico di curling. A Milano invece l'esordio dell'hockey, con ... sport.sky.it

Via alle #Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Il presidente Sergio #Mattarella visita il Villaggio olimpico e, incontrando gli atleti italiani, dice: “Ci auguriamo tante medaglie, ma soprattutto impegno e lealtà”. #Tg1 Nadia Zicoschi facebook

A Milano per le Olimpiadi non c’è il pienone x.com