Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia comincia bene la giornata. Gutmann si prende una medaglia nel pattinaggio, portando l’Italia in orbita, mentre nel curling si parte forte con un avvio a razzo. La competizione è appena iniziata e le emozioni non mancano.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 6 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Non sbaglia la giapponese! Bene il triplo Lutz in apertura, bene il doppio Axel è bene la combo triplo flip+triplo toeloop nella seconda parte del programma Sbagliata stavolta la bocciata di Lill. Ad un tiro dal termine dell’end ci sono due pietre azzurre a punto. E’ uno dei momenti più attesi, tocca ora alla campionessa del mondo per tre edizioni, la giapponese Kaori Sakamoto, 26 anni, di Kobe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: Gutmann porta in orbita l’Italia nel pattinaggio! Avvio a razzo nel curling!

Approfondimenti su Olimpiadi Milano

Questa mattina, gli azzurri del curling hanno iniziato bene le gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina le squadre azzurre del curling hanno iniziato con il piede giusto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano

Argomenti discussi: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: Matteoli approda in finale nel big air dello snowboard!; La Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 raccontata in diretta su VareseNews; Italia, che brutto ko 2-7 contro il Canada: rivivi il LIVE-Blog; LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: entra nel vivo il curling, debutta il pattinaggio artistico.

LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: Gutmann porta in orbita l’Italia nel pattinaggio! Avvio a razzo nel curling!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: Matteoli approda in finale nel big air dello snowboard!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it

Oggi all’aeroporto di Malpensa è atterrata la delegazione statunitense in vista delle Olimpiadi Invernali di MilanoCortina 2026. facebook