LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 6 febbraio in DIRETTA | buon avvio degli azzurri nel curling

Questa mattina, gli azzurri del curling hanno iniziato bene le gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra italiana ha mostrato sicurezza e determinazione, facendo salire il morale degli atleti e dei tifosi presenti. Ora si aspetta che questa buona partenza porti risultati concreti nelle prossime sfide.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 6 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Il cinese Bao si iscrive ancora per essere uno dei peggiori anche nella quinta e penultima manche. L’asiatico chiude al diciottesimo posto con 54.631. C’è un punto svizzero in casa quando mancano gli ultimo due tiri per parte. Bisogna reagire Tocca ora alla coppia coreana composta da Hannah Lim, 21 anni di North York (Canada) e residente a Montreal e Ye Quan, nato a Reykjaivik in Islanda 24 anni fa e residente a Montreal dove i due sono allenati da Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Haguenauer, Benjamin Brisebois, Pascal Denis, Josée Piché. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: buon avvio degli azzurri nel curling Approfondimenti su Olimpiadi 2026 LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: azzurri già spalle al muro nel curling, inizia il pattinaggio artistico Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con alcune sorprese. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: in difficoltà gli azzurri del curling, che vittoria nell’hockey. Tocca a Matteoli Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gli azzurri del curling faticano a trovare ritmo e finiscono in difficoltà. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: azzurri già spalle al muro nel curling, inizia il pattinaggio artistico; La Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 raccontata in diretta su VareseNews; Olimpiadi Milano Cortina 2026, giovedì 5 febbraio: il live blog con l'esordio di Constantini-Mosaner e la prima partita dell'Italhockey femminile; LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: Matteoli approda in finale nel big air dello snowboard!. LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 6 febbraio in DIRETTA: gli azzurri dilapidano il vantaggio nel curlingCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: Matteoli approda in finale nel big air dello snowboard!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA ... oasport.it Oggi all’aeroporto di Malpensa è atterrata la delegazione statunitense in vista delle Olimpiadi Invernali di MilanoCortina 2026. facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.