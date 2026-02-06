LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 6 febbraio in DIRETTA | Goggia e Vonn si nascondono Italia seconda dopo Conti Macii

Questa mattina si apre la seconda giornata di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Goggia e Vonn non sono ancora in pista, mentre l’Italia si mantiene in seconda posizione grazie a Conti e Macii. Gli appassionati sono in attesa di aggiornamenti, pronti a seguire passo dopo passo le prove e i risultati che arrivano in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 6 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Prima posizione per Wiles con 66 centesimi di vantaggio. L'americana ha fatto il miglior tempo nel primo e nell'ultimo settore. Ora è il momento di Alice Robinson. Dodicesimo posto per Miradoli a 1.60 con la francese che ha fatto il miglior tempo nel finale. Partita Jacqueline Wiles.

