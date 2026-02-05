LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 5 febbraio in DIRETTA | l’Italia vince nell’hockey! Bene Fischnaller e Felderer

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia festeggia una vittoria importante nell’hockey. La giornata si apre con buone notizie anche per Fischnaller e Felderer, che continuano a mostrare il loro talento. La diretta di oggi promette di tenere banco con aggiornamenti in tempo reale e altre emozioni sul ghiaccio e sulla neve.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Prock mantiene la testa dal primo intermedio fino al traguardo. L'austriaca va in testa con il tempo di 53.672. La prima a scendere è l'austriaca Dorothea Schwartz, che ferma il cronometro con il tempo di 53.991. Alla partenza una delle favorite della competizione, Hannah Prock. È FINITAAAA! Italia – Francia 4-1.

