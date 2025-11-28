LIVE Italia-Svizzera Europei curling 2025 in DIRETTA | alle 8.00 la semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della semifinale dell’Europeo di Curling 2025 tra Italia e Svizzera. Da sabato 22 a domani, sabato 29 novembre, la città finlandese di Lohja (situata a una cinquantina di km dal centro della capitale Helsinki e per la seconda volta consecutiva teatro di questo evento), è il teatro della cinquantesima edizione dei Campionati Europei di curling. L’Italia ha centrato l’accesso nella semifinale continentale per la sesta volta nella storia ed è nella top 4 per la settima. La squadra formata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella da anni staziona nelle posizioni di vertice della specialità e in questa stagione si appresta ad affrontare i Giochi Olimpici a Cortina da padrona di casa: questo risultato dà grande fiducia alla squadra azzurra che aveva bisogno di un risultato di prestigio dopo una stagione, quella passata, al di sotto delle aspettaytive. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ITALIA IN SEMIFINALE! Sconfitta indolore per gli Azzurri che vengono ripresi sul finale dalla Svizzera nell'8ª giornata degli europei. Italia che lcomunque si è assicura con un turno di anticipo l'accesso alla semifinale degli Europei in corso a Lohja #C Vai su X
Nonostante la sconfitta di misura nel match contro la Svizzera, la nazionale italiana di curling si è assicurata con un turno di anticipo l'accesso alla semifinale dei Campionati europei di curling in corso di svolgimento a Lohja. Nell'ultimo incontro del girone elim - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri per sfatare il tabù della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della semifinale dell'Europeo di Curling 2025 tra Italia e Svizzera. Da oasport.it
LIVE Italia-Svizzera 8-9, Europei curling 2025 in DIRETTA: azzurri in semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Come scrive oasport.it
Europei Curling 2025 - La Scozia batte l'Italia di Retornaz e Mosaner per 8-5, azzurri in semifinale con la Svizzera (live dalle 8:00 su Discovery +) - Il quartetto composto da Joel Retornaz, Mattia Giovanella, Sebastiano Arman e Amos Mosaner chiude il round robin sul ghiaccio di Lohja con un ... Da eurosport.it