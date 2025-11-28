CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della semifinale dell’Europeo di Curling 2025 tra Italia e Svizzera. Da sabato 22 a domani, sabato 29 novembre, la città finlandese di Lohja (situata a una cinquantina di km dal centro della capitale Helsinki e per la seconda volta consecutiva teatro di questo evento), è il teatro della cinquantesima edizione dei Campionati Europei di curling. L’Italia ha centrato l’accesso nella semifinale continentale per la sesta volta nella storia ed è nella top 4 per la settima. La squadra formata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella da anni staziona nelle posizioni di vertice della specialità e in questa stagione si appresta ad affrontare i Giochi Olimpici a Cortina da padrona di casa: questo risultato dà grande fiducia alla squadra azzurra che aveva bisogno di un risultato di prestigio dopo una stagione, quella passata, al di sotto delle aspettaytive. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2025 in DIRETTA: alle 8.00 la semifinale