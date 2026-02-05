LIVE Italia-Canada 1-6 Olimpiadi curling in DIRETTA | punto canadese nel terzo end

Questa sera l’Italia ha affrontato il Canada nel match di curling alle Olimpiadi. La partita si è conclusa con un risultato schiacciante di 6-1 in favore dei nordamericani. Il terzo end ha portato un punto importante per il Canada, mentre gli azzurri hanno faticato a trovare il ritmo. I giocatori italiani cercano di reagire nella fase successiva, ma finora sono stati battuti nettamente. La partita è in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING MISTO DALLE 10.05 19.51: Prima la doppia bocciata di Mosaner e poi la doppia bocciata dei canadesi 19.49: Due punti canadesi quando mancano tre tiri 19.44: Punto canadese dopo 2 tiri del quarto end 19.41: Un punto per il Canada che riesce a trovare la bocciata giusta. Possono permettersi di gestire la situazione i nordamericani 19.38: Una stone azzurra prima degli ultimi due tiri 19.33: Due stone azzurre a punto dopo 3 tiri del terzo end 19.29: Un punto per l’Italia nonostante i tre errori di Mosaner. Italia in grande difficoltà 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 1-6, Olimpiadi curling in DIRETTA: punto canadese nel terzo end Approfondimenti su Italia Canada LIVE Italia-Canada 1-5, Olimpiadi curling in DIRETTA: primo punto azzurro nel secondo end Questa mattina si è giocata la partita di curling tra Italia e Canada alle Olimpiadi. LIVE Italia-Danimarca 2-1, Europei curling 2025 in DIRETTA: punto danese nel terzo end Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Italia Canada Argomenti discussi: Hockey su ghiaccio donne: la Francia sblocca il match in power play; Dove vedere in tv Italia-Canada, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; Curling doppio misto: le big iniziano bene; Le gare giorno per giorno: le prime medaglie sabato 6. LIVE Italia-Canada, Olimpiadi curling in DIRETTA: subito uno scontro diretto da brividi contro una delle favoriteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING MISTO DALLE 10.05 Buonasera amici e amiche di OA Sport e ... oasport.it 13 Anni in Canada #fblifestyle #canada #italia #italianiallestero facebook Meet Grassi Pietre at #IDS2026 With ITA – Italian Trade Agency Pietra di Vicenza: luxury stone for architecture & restoration. Booth 628 | Metro Toronto Convention Centre ice.it/en/markets/can… #MadeInItaly #Architecture #Toronto #GrassiPietre x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.