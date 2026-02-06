LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA | trionfo tricolore a San Siro! Ovazione per l’Italia al termine della sfilata

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si è conclusa con un grande entusiasmo. Gli atleti italiani sono stati accolti con una standing ovation al termine della sfilata, mentre sul palco Ghali ha portato un messaggio musicale contro la guerra, accompagnato da una coreografia imponente. La serata ha lasciato tutti con il fiato sospeso, tra applausi e emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.59: é il momento di Ghali, messaggio musicale contro la guerra, supportato da un’inponente coreografia a centro pista 22.57: Nessun dorma interpretata da Andrea Bocelli è emozione pura. 20 anni fa fu Pavarotti alla sua ultima uscita ad emozionare con questo pezzo a emozionare 22.53: è il momento di celebrare il viaggio della fiaccola attraverso tutta l’Italia 22.52: Sergio Mattarella dichiara aperti i Giochi di Milano Cortina commettendo un’imprecisione: é la 25ma edizione, non la quindicesima 22.48: Il ringraziamento agli organizzatori e ai volontari 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: trionfo tricolore a San Siro! Ovazione per l’Italia al termine della sfilata Approfondimenti su Milano Cortina LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: trionfo tricolore a San Siro! Inizia la sfilata La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è iniziata a San Siro con grande entusiasmo. LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: Tomba ultimo tedoforo a San Siro? La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. La cerimonia dell'accensione della Fiamma Olimpica | Milano Cortina 2026 Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: In diretta - Milano Cortina 2026; LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: trionfo tricolore a San Siro! Inizia la sfilata; Cerimonia d’apertura Olimpiadi: gli orari, dove vederla, gli ospiti: cosa c’è da sapere; Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali: orario e dove vederla. Diretta Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: la cerimonia d’apertura dei Giochi LIVEL'attesa è terminata: la serata inaugurale al San Siro Olympic Stadium dà ufficialmente il via al grande evento: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it La diretta Live della Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina 2026, il grande via alle Olimpiadi minuto per minutoLa diretta Live della Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina 2026, il grande via alle Olimpiadi venerdì 6 febbraio dallo Stadio Giuseppe Meazza: segui qui la diretta con tutti gli aggiornamenti sugli ... vogue.it A San Siro iniziano ufficialmente le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un momento che fa battere il cuore, che unisce il Paese attorno ai valori più belli dello sport: passione, rispetto, impegno, sogni. Da qui parte un viaggio che sentiamo un po’ nostro, fatto di stor facebook Un onore rivedere @VP, Vicepresidente degli Stati Uniti, in Italia per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. L’amicizia prosegue. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.