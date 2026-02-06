LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA | Tomba ultimo tedoforo a San Siro?

Alle 20.00 si accendono i fari di San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina. La serata inizia con il classico corteo delle Nazionali, tra applausi e aspettative. Tra i momenti più attesi, il passaggio del tedoforo, con Tomba che si appresta a portare la fiaccola finale. La cerimonia promette spettacoli e emozioni, mentre migliaia di spettatori si radunano nello stadio e milioni di italiani seguono la diretta da casa.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di apertura dei Giochi della XXV Olimpiade Invernale in programma allo lo Stadio "Giuseppe Meazza" San Siro a Milano. L'appuntamento è previsto per le ore 20.30 di oggi, venerdì 6 febbraio. Per la prima volta nella storia dei Giochi invernali, l'evento inaugurale si lega idealmente a più città ospiti, ma sarà proprio Milano ad accogliere il mondo sotto i riflettori per dare il via ufficiale a un'Olimpiade che promette di essere memorabile.

