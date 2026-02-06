LIVE Atletica World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA | tutti gli azzurri raggiungono la finale negli ostacoli!

Questa sera a Madrid gli atleti italiani hanno fatto molto bene. Tutti sono riusciti a qualificarsi per la finale negli ostacoli, dimostrando di essere in forma. In particolare, Carmassi ha corso il secondo miglior tempo di sempre in Italia, lasciando il segno con una prestazione impressionante. La gara ha acceso l’entusiasmo tra gli appassionati italiani, che ora aspettano con ansia la finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.35 60 ostacoli femminili – Quello di Carmassi è il secondo tempo all-time italiano! Grandissima prova dell'azzurra che dimostra di essere in grandissima condizione! 19.32 60 Ostacoli femminile – Entrambe le azzurre in finale! Johnson vince la semifinale con il tempo di 7.93. Carmassi ritocca il primato personale con un eccellente 7.97, piazzandosi seconda! Di Lazzaro arriva quarta grazie ad una buonissima partenza. Il suo 8.08 gli vale il quarto posto in batteria e il passaggio del turno tramite ripescaggi! 19.29 Getto del peso – Che lancio di Steen! L'altro americano in gara sorpassa il connazionale Geist! Il peso cade a terrà dopo aver volato per 21.

