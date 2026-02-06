LIVE Atletica World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA | subito Simonelli al via!

Questa sera si tiene la prima tappa del World Indoor Tour a Madrid, con l’atletica in primo piano. Subito in pista anche l’italiana Simonelli, pronta a sfidare la concorrenza. Tra le protagoniste anche Eloisa Coiro, che gareggerà nei 800 femminili. La manifestazione promette emozioni e battaglie serrate, con gli atleti italiani che cercano di mettersi in mostra.

19.01 Presenza italiana anche neli 800 femminili. In pista ci sarà infatti l'azzurra Eloisa Coiro. La mezzofondista ha già realizzato un buon crono in questa stagione, ottenendo il pass mondiale grazie al tempo di 2'00?53. 18.58 Sempre sui 1500 metri è presente anche Ludovica Cavalli. L'azzurra, come molti altri atleti, è alla ricerca della miglior condizione possibile. Non sarà facile abbattere il suo primato di 4.07.01, ma se riuscisse a mantenere l'alto ritmo delle lepri. 18.55 Mancano solo dieci minuti all'inizio delle gare! 18.52 Il piatto forte della serata, non solo per l'Italia, sarà la performance di Nadia Battocletti sui 1500 metri.

Questa mattina si è aperta a Madrid la tappa del World Indoor Tour, con la prima gara di battuta al debutto stagionale al coperto.

Questa sera a Ostrava si accendono i riflettori sull’atletica con il World Indoor Tour.

