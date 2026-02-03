LIVE Atletica World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via si parte con i 60 m ostacoli

Domani a Ostrava si accende il primo appuntamento della stagione indoor con il World Indoor Tour. Tra pochi minuti, scatta la gara dei 60 metri ostacoli, un classico di inizio anno. Ci saranno anche i 60 metri femminili, con Zaynab Dosso pronta a mettersi in mostra. La corsa è ormai alle porte, gli atleti si preparano al via, mentre gli spettatori aspettano con trepidazione l’inizio della manifestazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.22 Attesa anche per i 60 metri femminili, dove sarà presente Zaynab Dosso. Curiosità per vedere in pista la velocista italiana che è al debutto stagionale. Subito un test importante per la vice-campionessa del mondo che non correrà solamente contro il cronometro, ma anche contro avversarie di altissimo livello. 16.19 Gli occhi degli appassionati italiani saranno concentrati soprattutto alla gara del salto in lungo maschile. Mattia Furlani torna in azione dopo l’ottimo avvio di stagione in quel di Parigi, dove lo scorso 25 gennaio si è preso il world lead a 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Ostrava si apre il meeting di atletica dell’Indoor Tour, uno degli appuntamenti più importanti dell’anno.

Questa sera si accendono i motori a New York per la tappa del World Indoor Tour.

Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Ostrava 2026: orari, programma, streaming, azzurri in garaSi preannuncia un pomeriggio elettrizzante a Ostrava in occasione della terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il ... oasport.it

LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: spettacolo assicurato nel mezzofondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Millrose Games 2026, meeting internazionale in ... oasport.it

World Athletics Indoor Tour, tre meeting live su Sky. Si parte oggi da Ostrava #SkySport x.com

