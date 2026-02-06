Questa mattina si è aperta a Madrid la tappa del World Indoor Tour, con la prima gara di battuta al debutto stagionale al coperto. Gli appassionati seguono in diretta le evoluzioni degli atleti, con la speranza di vedere grandi prestazioni fin dalle prime battute. La giornata promette emozioni e sorprese, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della tappa del World Indoor Gold Tour. In questa quarta tappa, che si terrà al Centro Sportivo Municipale Gallur di Madrid, non sono pochi gli atleti azzurri che scenderanno in pista e che lotteranno anche per piazzamenti importanti. Il pezzo grosso che l’Italia mette in pista è senza dubbio Nadia Battocletti. La vicecampionessa olimpica e mondiale dei 10.000 metri, è la protagonista più attesa di questa tappa del World Indoor Tour, non solo in chiave azzurra. La trentina debutterà nel circuito indoor gareggiando sui 1500 metri dopo una prima parte di stagione molto positiva nel cross. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA: Battocletti al debutto stagionale al coperto

Approfondimenti su Madrid 2026

Questa sera a Ostrava si è chiusa la diretta del Meeting Indoor.

Questa sera a Ostrava si accendono i riflettori sull’atletica con il World Indoor Tour.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Madrid 2026

Argomenti discussi: LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: Blake e Asher Smith fulmini nei 60! Zampata di Hocker nel doppio miglio; World Athletics Indoor Tour, tre meeting live su Sky. Si parte oggi da Ostrava; Millrose Games a New York, stasera LIVE su Sky; LIVE Ostrava, la batteria di Dosso.

Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Madrid 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaTutto pronto al Centro Deportivo Municipal Gallur di Madrid per la quarta tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. La ... oasport.it

LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: Furlani trionfa con il record del meeting, Dosso vince al debuttoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.04 Buona prestazione anche per Marta Zenoni, che ha chiuso al quinto posto nei 1500 metri sfiorando il record ... oasport.it

Reduce dal secondo successo di fila nel cross al Campaccio, Nadia Battocletti farà il suo esordio nella stagione al coperto domani sui 1500 metri a Madrid, quarta tappa Gold del World Indoor Tour. #ANSA facebook

Furlani e Dosso vincono nel World Indoor Tour! Zenoni brillante a Ostrava, che spallata di Geist, c’è un record europeo - x.com