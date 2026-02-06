LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano 53-67 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | allungo milanese a fine 3° quarto

Milano chiude il terzo quarto avanti di 14 punti sull’Asvel Villeurbanne. La squadra italiana ha mantenuto il vantaggio, sfruttando un buon ritmo e una difesa solida. Ora l’ultima frazione si preannuncia intensa, con i milanesi pronti a difendere il risultato e cercare di chiudere la partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL TERZO QUARTO! Milano allunga sul +14 in entrata degli ultimi dieci minuti. 53-67 Due liberi di Dunston. 53-65 Due liberi di Angola. Ultimo minuto del quarto. 51-65 BROOOOOOOOOOOOOOOOOOKS! Triplaaaaaa clamorosaaaaaaa 51-62 Dentro il libero di Heurtel. 50-62 LeDay penetra, grandissimo arresto e facile appoggio al vetro. Milano sul +12. 50-60 Sempre Heurtel in questo momento a tenere in vita l’Asvel. 48-60 LEEEEEEDAAAAAAAAY! TRIPLAAAAA!! Quattro minuti alla fine del quarto. 48-57 Tripla di Heurtel. 45-57 TRIPLA DI ELLIS! 45-54 Sta giocando molto bene ora Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano 53-67, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: allungo milanese a fine 3° quarto Approfondimenti su Asvel Villeurbanne LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano 22-20, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: francesi avanti a fine 1° quarto Alle 22, la partita tra Asvel e Olimpia Milano è iniziata sotto i riflettori. LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano 37-42, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vantaggio milanese all’intervallo Milano torna in campo e prende subito il comando contro l’Asvel. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Asvel Villeurbanne Argomenti discussi: LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare la rimonta; L'Olimpia vince e diverte: Baskonia ko 109-89; ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Olimpia Milano-Baskonia oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare la rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.07: Milano è reduce da due vittorie consecutive in campo europeo, l'ultima tre giorni fa all'Allianz Cloud ... oasport.it Asvel vs Olimpia Milano: diretta (53-65 con 55 secondi, 3Q)ASVEL VS OLIMPIA: DIRETTA 3Q Live - Palleggio, arresto e tiro di Ellis. Bella tripla di Guduric per il+10. Dall'altra parte Angola, poi Ajinca che anticipa e vola a schiacciare. pianetabasket.com GAME DAY Euroleague 25/26 | Round 27 LDLC Asvel Villeurbanne 20:00 LDLC Arena Live on Sky Sport #ForzaOlimpia facebook Olimpia Milan will be without Leandro Bolmaro and Josh Nebo against ASVEL Villeurbanne. Tonut and Diop are expected to return on Monday. Olimpia Milano, contro l'Asvel restano fuori Bolmaro e Nebo. Tra gli italiani in panchina Diop e Tonut, che tor x.com

