LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano 53-67 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | allungo milanese a fine 3° quarto

Da oasport.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano chiude il terzo quarto avanti di 14 punti sull’Asvel Villeurbanne. La squadra italiana ha mantenuto il vantaggio, sfruttando un buon ritmo e una difesa solida. Ora l’ultima frazione si preannuncia intensa, con i milanesi pronti a difendere il risultato e cercare di chiudere la partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL TERZO QUARTO! Milano allunga sul +14 in entrata degli ultimi dieci minuti. 53-67 Due liberi di Dunston. 53-65 Due liberi di Angola. Ultimo minuto del quarto. 51-65 BROOOOOOOOOOOOOOOOOOKS! Triplaaaaaa clamorosaaaaaaa 51-62 Dentro il libero di Heurtel. 50-62 LeDay penetra, grandissimo arresto e facile appoggio al vetro. Milano sul +12. 50-60 Sempre Heurtel in questo momento a tenere in vita l’Asvel. 48-60 LEEEEEEDAAAAAAAAY! TRIPLAAAAA!! Quattro minuti alla fine del quarto. 48-57 Tripla di Heurtel. 45-57 TRIPLA DI ELLIS! 45-54 Sta giocando molto bene ora Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

