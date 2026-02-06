LIVE Asvel Villeurbanne-Olimpia Milano 22-20 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | francesi avanti a fine 1° quarto

6 feb 2026

Alle 22, la partita tra Asvel e Olimpia Milano è iniziata sotto i riflettori. I francesi sono avanti di due punti alla fine del primo quarto, grazie a Watson che ha messo a segno diversi canestri. La gara si fa interessante fin da subito, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. I tifosi seguono con attenzione, aspettando che le due formazioni allungano o rientrino nel punteggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI CHIUDE IL PRIMO QUARTO! Francesi avanti di soli due punti con uno scatenato Watson. 22-20 Un solo libero per Dunston. 20-19 MANNION! Tripla del play italiano. 20-16 Ancora Heurter dalla lunetta per il +4 18-13 Parziale di 5-0 dell’Asvel con il sottomano di Heurtel. 13-13 Pareggia Ellis con il jumper. 13-11 Tripla di Watson. Scatenato in questo avvio. 10-11 Il primo vantaggio della partita per Milano arriva con il libero di LeDay. 10-10 Tutto facile sottocanestro per Booker. 10-8 Watson si arresta e tira. Si muove solo la retina. 8-8 Pareggia Booker dalla lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

