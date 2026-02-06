Una lite tra due cani al Parco della Pace di Pesaro si trasforma in una colluttazione tra i loro padroni. I proprietari, nel tentativo di separare gli animali, si sono spinti oltre e uno di loro è rimasto ferito. La scena si è svolta nel pomeriggio, creando scompiglio tra i presenti. La donna ferita è stata soccorsa sul posto e portata in ospedale per le cure. Indagini in corso per chiarire cosa abbia scatenato la confronto.

Pesaro, 6 febbraio 2026 – Due cani si azzuffano al Parco della Pace, i proprietari arrivano alle mani. Una donna resta ferita e per l’ uomo scatta il divieto di avvicinamento. Un litigio nato per futili motivi e degenerato in violenza. È quanto accaduto alcuni giorni fa al Parco della Pace, dove una normale passeggiata si è trasformata in un intervento della volante della polizia. Cos’è successo: dalle parole allo scontro fisico tra i due . Secondo quanto ricostruito, tutto ha avuto origine dall’azzuffata tra due cani. I rispettivi proprietari, un uomo e una donna, sono intervenuti per dividerli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lite tra cani al parco. E poi tra i padroni: donna ferita

Un violento episodio si è verificato questa sera in piazza Italia a Maniago, dove una lite tra due gruppi per una sigaretta negata è degenerata in un accoltellamento.

Durante un incendio in un edificio di Cebu, nelle Filippine, Ei Mei Lee Maningo ha dimostrato un incredibile coraggio.

