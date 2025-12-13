Prima pensa ai suoi cani poi si salva | il coraggio di una donna tra le fiamme nelle Filippine VIDEO

Durante un incendio in un edificio di Cebu, nelle Filippine, Ei Mei Lee Maningo ha dimostrato un incredibile coraggio. Prima di salvarsi, ha pensato ai suoi cani, mettendo a rischio la propria vita per metterli in salvo. Il suo gesto eroico ha evitato una tragedia, evidenziando il valore del sacrificio e della solidarietà in situazioni di emergenza.

L'incendio divampato in un edificio di tre piani a Cebu, nelle Filippine, ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ma l'eroismo di Ei Mei Lee Maningo, 32 anni, ha fatto la differenza. Intrappolata all'ultimo piano, la donna ha dato priorità ai suoi due amati cani Pomerania. Con lucidità, li ha calati in sicurezza dal balcone verso la squadra di soccorso che attendeva a terra. Solo dopo essersi. Feedpress.me Prima pensa ai suoi cani, poi si salva: il coraggio di una donna tra le fiamme nelle Filippine video - L'incendio divampato in un edificio di tre piani a Cebu, nelle Filippine, ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ma l'eroismo di Ei Mei Lee Maningo, 32 anni, ha fatto la differenza. msn.com

La prima sera a casa del cane Charli dopo l’adozione: il suo sguardo dice tutto - Quello della piccola Charli, un esemplare femmina di cane Border collie di due anni appena adottata, è uno di questi. repubblica.it

Che farai a Capodanno 2026? Prima di dire “non lo so”, pensa a questo: e se per una volta esistesse una serata dove non devi organizzare nulla, non devi stressarti, non devi scegliere all’ultimo… e soprattutto ti diverti davvero? Al Toto’s questa serata esiste - facebook.com facebook

La prima #cucina al mondo. Pensa come je rode er culo ai "cuggini" francesi che sanno fa' sempre tutto loro.... #cucinaitaliana #UNESCO #10dicembre #10dicembre2025 x.com

© Feedpress.me - Prima pensa ai suoi cani, poi si salva: il coraggio di una donna tra le fiamme nelle Filippine VIDEO

QUESTI CANI SONO VERI AMICI #shorts

Video QUESTI CANI SONO VERI AMICI #shorts Video QUESTI CANI SONO VERI AMICI #shorts